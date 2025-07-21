Появилось новое правило перевозки детей — теперь все изменится?

В ПДД прописали новое определение термина «детское удерживающее устройство»

Правительство внесло новое определение термина «детское удерживающее устройство» в Правила дорожного движения. Теперь к этому понятию не относятся «лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы». Приводим этот обновленный термин полностью:

«Детская удерживающая система (устройство) – конструкция, предназначенная для перевозки ребенка в транспортном средстве в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью. Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки ‎на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами (устройствами)».

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Это лучше, чем было. Но – по-прежнему плохо. Потому что мутно. Как известно, данные поправки в ПДД предложил Минтранс. Была у меня слабая надежда, что люди из Минтранса предложат более толковую формулировку. Но – увы. То есть, мы сначала плодим спорные термины в ПДД, запутывая людей, а через много лет решаемся их уточнять – но всё равно делаем это криво. Дайте здоровому человеку прочитать эту формулировку – что он из нее поймет? Все, что угодно.

Кроме одного: что детское удерживающее устройство – это детское кресло! Хотите сюда еще бустеры включить? Так и напишите по-русски, для тупых: сиденья и бустеры под попу (полусиденья без спинки). Так честнее. И понятнее.

Чтобы самый тупой кандидат в водители, впервые открыв ПДД, сразу понял: детей в автомобиле можно перевозить только в детском кресле или с использованием бустера/полусиденья. И – все! Без вариантов!

Но это не наш путь. Это слишком просто. Поэтому надо запутать всех. Завтра на рынке появятся удерживающие крючки, усилители, улучшители, прокладки, накладки – которые будут продавать под видом новых изобретений, под видом новых «удерживающих устройств». Наверняка – с сертификатами. И что? Мы будем снова менять закон и объяснять с помощью поправок в ПДД, что крючки, усилители, прокладки и улучшители тоже не являются детскими удерживающими системами?

К слову, в ПДД нет расшифровки термина «ремни безопасности». Может, тоже расшифруем? Назовем их взрослыми удерживающими системами.

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Источник: Максим Кадаков