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Залил спортивный бензин — поедет ли машина быстрее? Отвечает эксперт

Вадим Стрельбицкий: спортивное топливо увеличивает мощность не у всех моторов

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий ответил на вопрос о том, даст ли спортивный бензин больше мощности автомобилю.

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Он отметил, что высокооктановое топливо (например, АИ-102 или 110) предназначено для высокопроизводительных моторов с турбонаддувом или высокой степенью сжатия.

В таких случаях использование спортивного бензина может увеличить мощность на 10-15%, особенно в среднем диапазоне оборотов, благодаря лучшему сгоранию и меньшему риску грозящей детонации.

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Однако для обычных серийных автомобилей, работающих на АИ-95 или 98, переход на спортивное топливо не даст заметного эффекта. Современные системы управления двигателем способны адаптироваться к различным видам топлива, и в этом случае прирост мощности составит всего 1-2%, что может быть незаметно для водителя.

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Также стоит учитывать и экономическую сторону вопроса. Спортивное топливо стоит дороже – от 200 до 600 рублей за литр, и его использование в обычных условиях может привести лишь к ненужным расходам.

Кроме того, в старых карбюраторных двигателях спортивное топливо может спровоцировать перегрев, а в современных моторах без соответствующей настройки электроники его преимущества останутся неиспользованными, предупреждает эксперт.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 344
21.07.2025 
Фото:freepik / freepik
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