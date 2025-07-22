Самый популярный грузовик в РФ обновился — есть подробности
В текущем году российские дилеры китайского грузового бренда Sitrak предложат покупателям сразу три обновленных модели тягачей.
Это бестселлер российского авторынка Sitrak C7H, его продвинутая версия C7H Max, а также магистральный тягач следующего поколения Sitrak C9H. Как пишет источник со ссылкой на российское представительство «Синотрак Рус», изменения направлены на повышение надежности и комфорта. Например, электрика: все кабели и разъемы теперь водонепроницаемые, с многослойной термостойкой изоляцией, а разъемы пневмосистем и фонарей дополнительно защищены термоусадкой.
Кабины всех обновленных тягачей – оцинкованные, герметизированные, с антикором и слоем краски до 100 мм. Улучшенная теплоизоляция сократила потери тепла на 20%. Также в арсенале обдувочный пистолет, коврики и перенесенные наружу противооткатные упоры.
В интерьере – добавлены три розетки 12В, а холодильник теперь работает и при выключенном зажигании. Главный выключатель питания заменен на электромагнитный. Установлена штора интеркулера для снижения теплопотерь зимой и обогрева AdBlue-баков. А комплектации с пневмоподвеской получили систему контроля нагрузки на каждую ось. Машины чуть поменяются внешне: дефлекторы заменены на складные аэродинамические обтекатели (бачок стеклоомывателя стал доступнее), а для шин 315/70 R22.5 применены заниженные задние крылья – зазор с полуприцепом стал больше.
Список опций:
- адаптивный круиз-контроль,
- система экстренного торможения,
- мониторинг состояния водителя по камере,
- контроль давления и температуры в шинах.
- предпусковой жидкостной подогреватель с дистанционным запуском,
- бесключевой доступ,
- кнопка «Старт-Стоп»,
- электрический стояночный тормоз,
- усиленный передний мост VPD95ES (до 9,5 тонн),
- различные варианты электроразъемов прицепа.
Как сообщает источник, за первое полугодие грузовики марки Sitrak разошлись в России тиражом 3901 экземпляр, по массовости впереди только КАМАЗ. Однако продажи Ситрака просели серьезно, на 62% – в прошлом году за то же время была продана 10 341 машина. Поможет ли обновление?
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Источник: Автостат Инфо