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2 л, полный привод: надежный немецкий кроссовер привезли в Россию

В России в продаже появился кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace за 8,4 млн рублей

В России один из дилеров предлагает новый Volkswagen Tiguan Allspace с пакетом R-Line, цена которого составляет почти 8,4 млн рублей.

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Не уточняется, где именно был произведен автомобиль, но идентификационный номер VIN указывает на Германию.

Это вызывает сомнения, так как удлиненный Тигуан для Европы и российского рынка изготавливался в Мексике. Вероятнее всего, перед нами китайская версия Tiguan L. В таком случае, характеристика года выпуска не может быть текущей, так как в Китае с апреля на рынок вышла обновленная версия Tiguan L Pro.

Volkswagen Tiguan Allspace
Volkswagen Tiguan Allspace

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ТЕСТ МАСЕЛ

Allspace оборудован 2,0-литровым двигателем TSI, роботизированной коробкой передач и системой полного привода 4motion.

Интерьер Volkswagen Tiguan Allspace
Интерьер Volkswagen Tiguan Allspace

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Продавец отмечает, что цена в 8,4 млн рублей включает полный НДС 20%, «честный инвойс» и растаможку для юридического лица.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России предложили возмещать ущерб за затопленные ливнем машины.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 22280
22.07.2025 
Фото:Autohome
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+72