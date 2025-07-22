2 л, полный привод: надежный немецкий кроссовер привезли в Россию

В России в продаже появился кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace за 8,4 млн рублей

В России один из дилеров предлагает новый Volkswagen Tiguan Allspace с пакетом R-Line, цена которого составляет почти 8,4 млн рублей.

Не уточняется, где именно был произведен автомобиль, но идентификационный номер VIN указывает на Германию.

Это вызывает сомнения, так как удлиненный Тигуан для Европы и российского рынка изготавливался в Мексике. Вероятнее всего, перед нами китайская версия Tiguan L. В таком случае, характеристика года выпуска не может быть текущей, так как в Китае с апреля на рынок вышла обновленная версия Tiguan L Pro.

Volkswagen Tiguan Allspace

Allspace оборудован 2,0-литровым двигателем TSI, роботизированной коробкой передач и системой полного привода 4motion.

Интерьер Volkswagen Tiguan Allspace

Продавец отмечает, что цена в 8,4 млн рублей включает полный НДС 20%, «честный инвойс» и растаможку для юридического лица.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России предложили возмещать ущерб за затопленные ливнем машины.

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Источник: «Российская газета»