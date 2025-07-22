Утилитарный спартанский «Крузак» продают в России по цене нового Прадо
На российском рынке начались продажи обновленного внедорожного пикапа Toyota Land Cruiser 79 2025 года.
Модель в комплектации DLX с двухрядной кабиной и дизельным двигателем объемом 2,8 литра, который развивает мощность 204 л.с., предлагается по цене 9,6 млн рублей, что делает её одной из самых дорогих рамных утилитарных машин в стране.
Land Cruiser 79 выделяется своим «военным» дизайном и оснащен автоматической коробкой передач, улучшенной подвеской и полным приводом с блокировками переднего и заднего дифференциалов. Конструкция пикапа остается по-прежнему надежной благодаря рамной платформе, стальному топливному баку на 130 литров и простым подвескам.
Из дополнительных особенностей стоит отметить наличие кондиционера, круиз-контроля, медиасистемы с Bluetooth и двух фронтальных подушек безопасности.
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Источник: SpeedMe