Утилитарный спартанский «Крузак» продают в России по цене нового Прадо

В России стартовали продажи пикапа Toyota Land Cruiser 79 по цене 9,6 млн рублей

На российском рынке начались продажи обновленного внедорожного пикапа Toyota Land Cruiser 79 2025 года.

Toyota Land Cruiser 79

Модель в комплектации DLX с двухрядной кабиной и дизельным двигателем объемом 2,8 литра, который развивает мощность 204 л.с., предлагается по цене 9,6 млн рублей, что делает её одной из самых дорогих рамных утилитарных машин в стране.

Land Cruiser 79 выделяется своим «военным» дизайном и оснащен автоматической коробкой передач, улучшенной подвеской и полным приводом с блокировками переднего и заднего дифференциалов. Конструкция пикапа остается по-прежнему надежной благодаря рамной платформе, стальному топливному баку на 130 литров и простым подвескам.

Интерьер Toyota Land Cruiser 79

Из дополнительных особенностей стоит отметить наличие кондиционера, круиз-контроля, медиасистемы с Bluetooth и двух фронтальных подушек безопасности.

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Источник: SpeedMe