Утилитарный спартанский «Крузак» продают в России по цене нового Прадо

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В России стартовали продажи пикапа Toyota Land Cruiser 79 по цене 9,6 млн рублей

На российском рынке начались продажи обновленного внедорожного пикапа Toyota Land Cruiser 79 2025 года.

Toyota Land Cruiser 79
Toyota Land Cruiser 79

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Модель в комплектации DLX с двухрядной кабиной и дизельным двигателем объемом 2,8 литра, который развивает мощность 204 л.с., предлагается по цене 9,6 млн рублей, что делает её одной из самых дорогих рамных утилитарных машин в стране.

Land Cruiser 79 выделяется своим «военным» дизайном и оснащен автоматической коробкой передач, улучшенной подвеской и полным приводом с блокировками переднего и заднего дифференциалов. Конструкция пикапа остается по-прежнему надежной благодаря рамной платформе, стальному топливному баку на 130 литров и простым подвескам.

Интерьер Toyota Land Cruiser 79
Интерьер Toyota Land Cruiser 79
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Из дополнительных особенностей стоит отметить наличие кондиционера, круиз-контроля, медиасистемы с Bluetooth и двух фронтальных подушек безопасности.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 2856
22.07.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-36