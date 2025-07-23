Немецкие концерны высоко оценили качество этого масла — его производят в Калужской области

Rolls-Royce и Daimler Truck официально одобрили моторные масла ROLF для своих двигателей.

Компания ROLF Lubricants получила официальное одобрение моторного масла Rolf Krafton S9 M от Rolls-Royce Solutions GmbH, выпускающей двигатели MTU. Силовые агрегаты знаменитого немецкого бренда применяются, в том числе, в грузовиках и специальной технике Mercedes-Benz, а также на знаменитых карьерных самосвалах БелАЗ.

Положительное заключение ведущего европейского производителя двигателей гарантирует, что уровень физико-химических свойств масел Rolf Krafton выше отраслевого стандарта ACEA E4.

Одобрение MTU Oil Category 3 позволяет использовать автомасла с высоким щелочным числом для технического обслуживания большинства современных высоконагруженных дизельных двигателей средней и большой мощности MTU, а также для некоторых видов генераторных установок.

Rolf Krafton S9 M с вязкостью 10W-40 также имеет официальные одобрения других ведущих мировых автопроизводителей, в их числе MAN, Volvo, Renault, Mack, Cummins, Scania и Deutz.

Летом 2025 года на моторные масла Rolf Krafton S9 M было вновь получено официальное одобрение от Daimler Truck, что гарантирует его эффективность для применения в технике Mercedes-Benz, Setra, Freightliner, Fuso, Thomas Built Buses и Western Star.

Rolf Krafton S9 M – полностью синтетическое премиальное масло, произведенное из базовых компонентов с наилучшими показателями по термической и антиокислительной стабильности с усиленным пакетом присадок, обеспечивающим увеличенные интервалы замены с сохранением эксплуатационных характеристик.

Масло Rolf Krafton S9 M выпускается в Обнинске, в технопарке United Petrochemicals (UPEC), где расположено производство смазочных материалов, антифризов, технических жидкостей, автохимии и автокосметики по контракту для многих ведущих брендов.