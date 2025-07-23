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Бывший завод Volkswagen активно готовится к массовому производству автомобилей

На заводе «АГР Холдинг» в Калуге завершена подготовка цеха окраски к началу выпуска Tenet

На заводе «АГР Холдинг» в Калуге, ранее выпускающем автомобили Volkswagen, завершили подготовку цеха окраски для запуска серийного производства нового российского бренда Tenet.

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Как сообщает компания, работа на производстве начнется в ближайшие дни.

Представители АГР отметили, что основное внимание при подготовке лакокрасочного производства было уделено адаптации оборудования к конструкционным особенностям нового автомобиля, учитывающим российские условия эксплуатации.

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На данный момент было окрашено более 50 предсерийных кузовов, и все необходимые тесты подтвердили, что качество лакокрасочного покрытия соответствует самым высоким мировым стандартам, что свидетельствует о готовности цеха к серийному циклу производства.

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Лакокрасочное производство включает несколько строго регламентированных этапов, таких как предварительная обработка, нанесение катафорезного грунта, использование сушильных камер, защита днища, герметизация швов, а также нанесение вторичного грунта, базовой эмали и лака, за которым следует финальная сушка и обработка внутренних полостей специальным воском.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа минимальная зарплата для получения льготного автокредита.

Источник: пресс-служба АГР

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Ушакова Ирина
Фото:VK / agr.auto
Количество просмотров 93
23.07.2025 
Фото:VK / agr.auto
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