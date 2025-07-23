Стали известны подробности о новом крупном кроссовере Xiaomi

Первый гибрид Xiaomi YU9 с большим кузовом и высоким клиренсом уже на тестах

В Китае продолжаются испытания нового кроссовера Xiaomi YU9, который в компании известен под кодовым именем Kunlun.

Xiaomi YU9 на тестах

Он станет первой моделью марки с гибридной силовой установкой, в то время как предыдущие автомобили были полностью электрическими.

Судя по представленным изображениям, кроссовер будет отличаться большим кузовом с четкими линиями и высоким клиренсом. Ожидается наличие третьего ряда сидений, что позволит ему занять полноценное место в классе внедорожников.

Xiaomi YU9 на тестах

YU9 будет конкурировать с такими моделями, как Aito M9 и Li L9, а также новыми игроками, такими как Onvo и IM Motors. Присутствие лидара на крыше намекает на функции автопилота и современные системы помощи водителю.

Xiaomi YU9 на тестах

Что касается технических характеристик, то YU9 будет оборудован 1,5-литровым турбомотором, который будет служить исключительным генератором для подзарядки батареи. Запас хода в электрическом режиме по циклу CLTC должен составлять около 200 км, а в совокупном режиме – свыше 1500 км.

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Источник: Китайские автомобили