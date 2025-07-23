#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт отметил комплексный подход городских властей к решению проблем пробок
24 июля
Эксперт отметил комплексный подход городских властей к решению проблем пробок
Собянин: новый путепровод разгрузит Варшавское,...
Проезд по трассам можно оплатить из популярного приложения
24 июля
Проезд по трассам можно оплатить из популярного приложения
Яндекс добавил в свои сервисы функцию расчета...
ГАЗ 13 Чайка
24 июля
Редкая Чайка почти без пробега с автоматом появилась в продаже
В Москве продают ГАЗ-13 Чайка 1986 года за 8...

Стали известны подробности о новом крупном кроссовере Xiaomi

Первый гибрид Xiaomi YU9 с большим кузовом и высоким клиренсом уже на тестах

В Китае продолжаются испытания нового кроссовера Xiaomi YU9, который в компании известен под кодовым именем Kunlun.

Xiaomi YU9 на тестах
Xiaomi YU9 на тестах

Рекомендуем
163 л. с., автомат, полный привод: новый корейский кроссовер на тестах «За рулем»

Он станет первой моделью марки с гибридной силовой установкой, в то время как предыдущие автомобили были полностью электрическими.

Судя по представленным изображениям, кроссовер будет отличаться большим кузовом с четкими линиями и высоким клиренсом. Ожидается наличие третьего ряда сидений, что позволит ему занять полноценное место в классе внедорожников.

Xiaomi YU9 на тестах
Xiaomi YU9 на тестах
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

YU9 будет конкурировать с такими моделями, как Aito M9 и Li L9, а также новыми игроками, такими как Onvo и IM Motors. Присутствие лидара на крыше намекает на функции автопилота и современные системы помощи водителю.

Xiaomi YU9 на тестах
Xiaomi YU9 на тестах

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Что касается технических характеристик, то YU9 будет оборудован 1,5-литровым турбомотором, который будет служить исключительным генератором для подзарядки батареи. Запас хода в электрическом режиме по циклу CLTC должен составлять около 200 км, а в совокупном режиме – свыше 1500 км.

Источник: Китайские автомобили

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:соцсети
Количество просмотров 36
23.07.2025 
Фото:соцсети
Поделиться:
Оцените материал:
0