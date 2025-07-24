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Аварийный вызов не сработает: «Урал» проводит отзыв авто

«Урал» отзывает более 2 тыс. авто из-за отсутствия устройства вызова служб ЧС

Компания АО «АЗ “Урал”», являющаяся официальным представителем производителя марки «Урал» в России, объявила о необходимости отзыва 2626 автомобилей.

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Это связано с отсутствием в данных транспортных средствах устройства для вызова экстренных оперативных служб. Сообщение об этом распространил Росстандарт.

В отзыве находятся модели Урал Next, которые были реализованы в период с 2022 по 2024 год. Причина отзыва заключается в том, что в этих автомобилях не установлено устройство экстренного вызова.

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Росстандарт добавил, что всем автомобилям будет произведена плановая установка устройства вызова экстренных служб с его последующей активацией.

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Представители компании АО «АЗ “Урал”» свяжутся с владельцами машин для информирования об отзывной программе. Владельцы также имеют возможность самостоятельно проверить, подпадает ли их авто под отзыв, посетив сайт Росстандарта и сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем автомобилей, подлежащих отзыву.

Все необходимые работы будут проводиться для владельцев бесплатно.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ объяснил логотипы Renault в Lada Iskra.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Урал
Количество просмотров 7
24.07.2025 
Фото:Урал
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