Кузов не ржавеет, надежные двигатель и автомат — добротный седан за 500 тысяч

«За рулем» рассказал о нюансах выбора седана Nissan Almera Classic с пробегом

Какой нормальный автомобиль с пробегом сейчас можно купить за полмиллиона рублей?

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов дал актуальный расклад по этому вопросу и изучил варианты: если отбросить вполне очевидные трехлетние Гранты, то взгляд неминуемо упадет на Renault Logan 2013-2014 годов выпуска. Но есть и еще один вариант, которые многие упускают из вида: примерно с тем же пробегом и того же года выпуска, что и Логан – это седан Nissan Almera Classic.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Коррозия на сколах ЛКП кузова у Nissan Almera Classic не появляется очень долго. А вот нижние кромки дверей и пороги ржавеют гораздо охотнее. Салон – из дешевых материалов, которые очень плохо переносят большие пробеги. Зато единственный двигатель – бензиновый атмосферный мотор 1.6 мощностью 107 л.с. – почти не имееет слабых мест и очень надежен.

При пробегах до 300 тысяч км внимания могут потребовать разве что различные датчики и нейтрализатор. Единственным слабым звеном можно назвать цепь ГРМ, которая изнашивается до пробега 200 тысяч км. Примерно такой же ресурс у бензонасоса.

На рынке есть машины как с механической коробкой, так и с автоматом. Лучше выбирать последний вариант. Четырехступенчатый автомат Jatco надежен. Но при активной езде лучше менять в нем жидкость чаще рекомендованных 60 тысяч км. С механической коробкой могут быть проблемы. Уже после 60 тысяч км могут износиться синхронизаторы и подшипники валов. На этом же пробеге нередко течет главный цилиндр сцепления.

А какие еще рабочие варианты есть при небольшом бюджете? Читайте в статье «За рулем»!