#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Барьер для покупателей»: эксперт сравнил размер ключевой ставки в США, КНР и РФ
25 июля
«Барьер для покупателей»: эксперт сравнил размер ключевой ставки в США, КНР и РФ
Эксперт Рашкин: для роста продаж авто размер...
Fiat Topolino
25 июля
В РФ продают редкий 8-сильный автомобиль 2025 г. в. по цене кроссовера
В России в продаже появился электромобиль Fiat...
Названы три надежных китайских кроссовера с пробегом
25 июля
Названы три надежных китайских кроссовера с пробегом
Эксперт Житнухин назвал три лучших китайских...

Кузов не ржавеет, надежные двигатель и автомат — добротный седан за 500 тысяч

«За рулем» рассказал о нюансах выбора седана Nissan Almera Classic с пробегом

Какой нормальный автомобиль с пробегом сейчас можно купить за полмиллиона рублей?

Рекомендуем
Надежные моторы, удобные салоны — что купить за полмиллиона

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов дал актуальный расклад по этому вопросу и изучил варианты: если отбросить вполне очевидные трехлетние Гранты, то взгляд неминуемо упадет на Renault Logan 2013-2014 годов выпуска. Но есть и еще один вариант, которые многие упускают из вида: примерно с тем же пробегом и того же года выпуска, что и Логан – это седан Nissan Almera Classic.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Коррозия на сколах ЛКП кузова у Nissan Almera Classic не появляется очень долго. А вот нижние кромки дверей и пороги ржавеют гораздо охотнее. Салон – из дешевых материалов, которые очень плохо переносят большие пробеги. Зато единственный двигатель – бензиновый атмосферный мотор 1.6 мощностью 107 л.с. – почти не имееет слабых мест и очень надежен.

При пробегах до 300 тысяч км внимания могут потребовать разве что различные датчики и нейтрализатор. Единственным слабым звеном можно назвать цепь ГРМ, которая изнашивается до пробега 200 тысяч км. Примерно такой же ресурс у бензонасоса.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

На рынке есть машины как с механической коробкой, так и с автоматом. Лучше выбирать последний вариант. Четырехступенчатый автомат Jatco надежен. Но при активной езде лучше менять в нем жидкость чаще рекомендованных 60 тысяч км. С механической коробкой могут быть проблемы. Уже после 60 тысяч км могут износиться синхронизаторы и подшипники валов. На этом же пробеге нередко течет главный цилиндр сцепления.

А какие еще рабочие варианты есть при небольшом бюджете? Читайте в статье «За рулем»!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 31
25.07.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Almera (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Nissan Almera  2008
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
доступный по цене автомобиль произведенный за рубежом, не кривыми с бадуна руками, качество полностью соответствует каждому затраченному рублю. мягкий ход, не в пример Логану, хотя ходовка реновская.
Недостатки:
107 лошадей при её массе маловато, для быстрого обгона длинномера по трассе, да и по городу тоже.
Комментарий:
для этого авто идеал был бы движок 1,8, такие ставили на универсалы, но к сожалению в Россию их не поставляли. (в Испании вроде собирали)
+2