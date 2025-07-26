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Новый российский спорткар отправился на испытания

В Москве сфотографировали новый российский трековый спорткар CN3500

Базирующаяся в Москве инжиниринговая компания Bureau Seven (она же – «Бюро 7») собрала первый образец трекового спорткара CN3500.

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Машину сфотографировали закрепленной на автовозе – судя по всему, ее подготовили к отправке на испытания. Напомним, болид готовят для участия в Российской серии гонок на выносливость REC. В основе CN3500 – стальная пространственная рама и интегрированный в нее каркас безопасности, дополненный арамидными панелями. В базовой версии машина заднеприводная и оснащается бензиновым мотором Toyota 2GR мощностью 350 л.с. в паре с российской 5-ступенчатой спортивной секвентальной коробкой передач GearSet.

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Известно, что цены на такие спорткары начинаются от 7 млн рублей.

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В 2025 году к постройке запланировано лишь 12 экземпляров, а изготовление одного автомобиля занимает около шести месяцев – машины собираются параллельно, и на часть из них уже есть заказчики. В феврале 2025 года компания оформила патент на внешность CN3500, планируя в 2025 году обкатать машину на трассах REC, а к 2026-му выйти на создание полноприводной гибридной версии — с установкой мощностью 388 кВт и управляемым вектором тяги. Также в программе есть гражданская версия для дорог общего пользования.

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
26.07.2025 
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