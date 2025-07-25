Lada переведут на газ: как изменятся цены

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Автомобили Lada получат новые модификации на пропане

Автомобили Lada получат новую модификацию на пропане, проект реализуется группой компаний «АТС» из Тольятти, которая сотрудничает с АВТОВАЗом в создании модификаций с метаном (CNG) для моделей Largus и Vesta.

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Пока неизвестно, какие именно модели будут оснащены пропановыми баллонами, но оборудование тестируется на Lada Granta, где емкость баллона составляет 42 литра.

Директор ГК «АТС» Алексей Сучков отметил, что компания планирует ежемесячно переоборудовать на пропан не менее 100–200 автомобилей, однако все будет зависеть от уровня спроса. Заводская версия на пропане будет дороже бензиновой примерно на 50 тысяч рублей.

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Ранее «За рулем» сообщал, что на моделях Lada может появиться система автозапуска.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 16
25.07.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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