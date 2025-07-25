Известный корейский бренд проводит отзыв кроссоверов в России

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В РФ отзовут 80 тысяч кроссоверов Kia Sportage из-за проблем с электроникой

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило о начале отзывной кампании для автомобилей Kia Sportage. Отзываются 79 884 автомобиля (модель SLe), которые были проданы в период с 2010 по 2015 годы.

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Причина отзыва связана с необходимостью замены мультипредохранителя блока HECU на машинах, произведенных на заводе Kia в Словакии. Изменение в узле направлено на снижение номинала предохранителя для улучшения защиты электрической цепи. В рамках данной сервисной кампании также планируется замена крышки блока предохранителей.

Официальные дилеры Kia свяжутся с владельцами автомобилей по телефону или почте, чтобы уведомить их о необходимости обратиться в сервисный центр. Кроме того, автовладельцы могут самостоятельно проверить, относится ли их автомобиль к отзывной кампании, используя VIN-код в перечне Росстандарта или специальные онлайн-сервисы.

Kia Sportage
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ТЕСТ МАСЕЛ

Все работы, связанные с отзывом, будут осуществляться бесплатно. Владельцам автомобилей рекомендуется обратиться в ближайший дилерский центр для согласования времени визита.

Ранее «За рулем» сообщал, что на моделях Lada может появиться система автозапуска.

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Источник: Росстандарт

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | За рулем
Количество просмотров 2
25.07.2025 
Фото:Unsplash | За рулем
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-32