Известный корейский бренд проводит отзыв кроссоверов в России

В РФ отзовут 80 тысяч кроссоверов Kia Sportage из-за проблем с электроникой

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило о начале отзывной кампании для автомобилей Kia Sportage. Отзываются 79 884 автомобиля (модель SLe), которые были проданы в период с 2010 по 2015 годы.

Причина отзыва связана с необходимостью замены мультипредохранителя блока HECU на машинах, произведенных на заводе Kia в Словакии. Изменение в узле направлено на снижение номинала предохранителя для улучшения защиты электрической цепи. В рамках данной сервисной кампании также планируется замена крышки блока предохранителей.

Официальные дилеры Kia свяжутся с владельцами автомобилей по телефону или почте, чтобы уведомить их о необходимости обратиться в сервисный центр. Кроме того, автовладельцы могут самостоятельно проверить, относится ли их автомобиль к отзывной кампании, используя VIN-код в перечне Росстандарта или специальные онлайн-сервисы.

Kia Sportage

Все работы, связанные с отзывом, будут осуществляться бесплатно. Владельцам автомобилей рекомендуется обратиться в ближайший дилерский центр для согласования времени визита.

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Источник: Росстандарт