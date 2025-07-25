Как повышение налога на старые машины может еще больше снизить продажи новых

«Эта идея вызывает раздражение»: юрист Визер о повышении налога на старые авто

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) готовит законопроект, который должен стимулировать замену старых автомобилей на новые. Главная идея – ввести повышенный транспортный налог для машин старше 15 лет. Юрист Николай Визер оценил эту инициативу.

Комментарий эксперта

Николай Визер, юрист:

– Идея получить дополнительные деньги с автовладельцев инновационной не является. Логика здесь простая – если есть машина, значит есть чем платить. Однако есть достаточно много способов, как это можно сделать. Например, можно опять поднять утилизационный сбор или акциз на бензин. И любая из этих инициатив будет реализована с большей вероятностью, чем рост транспортного налога. И дело тут не в том, что транспортный налог является какой-то «священной коровой».

Акциз и утилизационный сбор автовладелец платит незаметно для себя, а вот для оплаты транспортного налога придется лично доставать деньги из бумажника. А это вызывает ненужное сейчас раздражение. Кроме того, когда нужно обосновать повышение налогов, власть всегда говорит, что это коснется исключительно богатых людей. Инициатива же РОАД предполагает введение «налога на бедных», а это может очень многим не понравиться.

Также юрист отмечает, что инициатива контрпродуктивна и для самой РОАД. Люди с радостью покупают новые машины. И от этой радости их заставляет отказываться исключительно отсутствие денег. А увеличенный налог этих денег точно не прибавит.

Если же владение станет непосильны из-за налога, то на рынке окажется огромное количество подержанных машин по низким ценам, что еще больше снизит продажи новых автомобилей, полагает Визер. Так что, если РОАД хочет повысит продажи, стоит думать в другом направлении, отмечает он.

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