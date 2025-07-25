Рейтинг надежности: лучшие спорткары с пробегом

Портал TopSpeed назвал топ-10 надежных подержанных спортивных автомобилей

Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли десять спортивных автомобилей с наивысшей надежностью на вторичном рынке.

Лидером стал Chevrolet Camaro 2014 года, получивший 88 баллов из 100 за свою надежность.

На втором месте расположился Ford Mustang 2013 года с тем же рейтингом в 88 баллов. Третью позицию заняла Mazda Miata 2016 модельного года, обладающая оценкой 83 балла из 100.

В десятку самых надежных спорткаров также попали Porsche Boxster 2007 года, Nissan 350Z 2008 года, Scion tC 2012 года, BMW M3 2003 года, Chevrolet Corvette 2010 года, Fiat 124 Spider 2017 года и Subaru BRZ 2015 года.

Chevrolet Camaro Ford Mustang

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Источник: TopSpeed