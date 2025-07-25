Контроль за мобильными АЗС в России будет усилен

Госдума РФ подготовит изменения в законодательстве для контроля мобильных АЗС

Власти России планируют усилить контроль над функционированием мобильных и контейнерных автозаправочных станций (АЗС).

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. По его словам, в данный момент рассматриваются варианты изменений в Градостроительный и Земельный кодексы, а также в законодательство о торговле и административных правонарушениях. На основе отзывов, поступивших из регионов, возможны предложения, которые будут подготовлены к осенней сессии.

Станкевич отметил, что проблемы, выявленные представителями топливного рынка, указывают на несколько существенных недостатков в работе таких станций.

Дмитрий Гусев, зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер», добавил, что количество передвижных и контейнерных АЗС в стране уже превышает несколько тысяч. Однако, по его словам, многие из них нарушают требования безопасности и экологические нормы, а также правила подключения к дорожной сети и стандарты торговли.

Александр Вахрушин, глава сети «Стандарт Ойл», оценил, что работа таких АЗС приводит к недополучению бюджетом России около 18 млрд рублей ежегодно.

В Росстандарте сообщили, что в июле была утверждена дорожная карта, направленная на внесение изменений в нормативные акты, касающиеся торговли топливом через нестационарные АЗС. При этом президент Российского топливного союза Евгений Аркуша отметил, что инициатива не охватывает ключевой момент – порядок размещения автозаправок.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Известия