Какие автомобили чаще всего попадают в аварии в 2025 году

Страховщики назвали автомобили с наибольшей аварийностью в 2025 году

Страховые компании составили антирейтинг автомобилей, которые в 2025 году чаще всего становились участниками ДТП. Эксперты также назвали модели, которые нередко получали конструктивную гибель и не подлежат восстановлению.

Вице-президент «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов сообщил, что в течение полугода уровень аварийности остался на отметке 20%, что аналогично показателям 2024 года, с чем согласны и специалисты «Зетта Страхование». Представитель компании «Согласие» добавил, что количество страховых случаев в 2025 году практически не изменилось в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Эксперты из «Ренессанс Страхование» представили список наиболее аварийных моделей: Toyota Camry, Omoda S5, Exeed VX, Škoda Octavia и Chery Arrizo 8.

Также страховщики из компании «ВСК» отметили, что в 2025 году наиболее часто в ДТП попадали автомобили Lada (17%), Toyota (8%), Hyundai (6%), ГАЗ (6%), Kia (5,6%), Renault (4,2%), Nissan (4%), Volkswagen (3%), Chevrolet (2,8%) и Ford (2,5%). Доля китайских брендов составила 22,9% от общего числа аварий, однако только одна модель из Китая попала в тройку антирейтинга: Lada Granta с долей 5,1%, далее идут Lada Vesta (4,2%) и Haval Jolion (3,5%).

Также эксперты «Ренессанса» составили черный список автомобилей, которые чаще всего получали тотальные повреждения. В основном в него вошли автомобили европейских брендов, среди которых такие модели, как Škoda Fabia, Renault Logan, Škoda Yeti, Opel Mokka, Audi A3, Audi A4, Ford Focus, Mercedes-Benz GLE, Mazda 6 и Honda CR-V.

Ранее «За рулем» сообщал, что на моделях Lada может появиться система автозапуска.

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Источник: Autonews