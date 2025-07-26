142 л. с., автомат: новейший фургон Ford добрался до России

В России начались продажи новых Ford Transit Custom по цене от 6,5 млн рублей

В России у дилеров появились модели Ford Transit Custom 2025 года. Один из московских автосалонов предлагает базовую версию за 6 500 000 рублей.

Ford Transit Custom

За эту сумму покупатель получит автомобиль белого цвета с 7-местным салоном, литыми дисками, а также климат- и круиз-контролем, и светодиодной оптикой. Версии в синем и черном цветах стоят на 50 тысяч рублей дороже. Продавец также обещает скидку в размере 100 тысяч рублей при покупке через trade-in.

Другой дилер в Москве предлагает аналогичную комплектацию за 6 470 000 рублей, но эта цена действует только в рамках специальных акций и предложений. Без акций цена на автомобиль выше на 400 тысяч рублей. Для данного автомобиля предусмотрена официальная гарантия на два года и год сервисной поддержки.

Интерьер Ford Transit Custom

Все автомобили оснащены 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 143 л.с., который работает в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией от компании ZF. Привод у данной модели только передний.

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Источник: «Российская газета»