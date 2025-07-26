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142 л. с., автомат: новейший фургон Ford добрался до России

В России начались продажи новых Ford Transit Custom по цене от 6,5 млн рублей

В России у дилеров появились модели Ford Transit Custom 2025 года. Один из московских автосалонов предлагает базовую версию за 6 500 000 рублей.

Ford Transit Custom
Ford Transit Custom

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За эту сумму покупатель получит автомобиль белого цвета с 7-местным салоном, литыми дисками, а также климат- и круиз-контролем, и светодиодной оптикой. Версии в синем и черном цветах стоят на 50 тысяч рублей дороже. Продавец также обещает скидку в размере 100 тысяч рублей при покупке через trade-in.

Другой дилер в Москве предлагает аналогичную комплектацию за 6 470 000 рублей, но эта цена действует только в рамках специальных акций и предложений. Без акций цена на автомобиль выше на 400 тысяч рублей. Для данного автомобиля предусмотрена официальная гарантия на два года и год сервисной поддержки.

Интерьер Ford Transit Custom
Интерьер Ford Transit Custom

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Все автомобили оснащены 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 143 л.с., который работает в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией от компании ZF. Привод у данной модели только передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ объяснил логотипы Renault в Lada Iskra.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 11
26.07.2025 
Фото:Autohome
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Отзывы о Ford Transit (202)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Ford Transit  2016
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Внешний вид. Комфорт
Недостатки:
Надежность. Качество ЛКП
Комментарий:
Работал на транзите ЦМФ, возили канцелярию и тп, из плюсов, так это динамика- в потоке держишься уверенно даже груженый под завязку, удобная эргономика салона, все под рукой. Собственно плюсы на этом и заканчиваются! За 120 тысяч пробега успели поменять сцепление, турбину, рулевую рейку, хорошо еще на гарантии машина была. Цена ТО неадекватная, за замену масла, фильтров просят 17+тыс. После первой зимы полезли рыжики на крыше возле лобового, если скол не обработать сразу начинает ржаветь, антикоррозийкой и не пахнет. Работать по найму на нем супер, взять себе это постоянно вкладывать в него.
+4