Volkswagen Tiguan скоро можно будет снова купить в России: уже известны цены

Volkswagen Tiguan будет предложен в РФ в разных версиях по цене от 6 млн рублей

В Россию направляется партия новых кроссоверов Volkswagen Tiguan третьего поколения.

В модельном ряду будут представлены автомобили с различными силовыми установками, включая гибридные варианты. Цены на новые машины начинаются от 6 миллионов рублей.

Флагманская модель – гибридный Tiguan R-Line с мощностью в 204 л.с. и запасом хода на электротяге до 129 км. В комплекте с этим автомобилем идет панорамная крыша с люком, массаж сидений, проекционный дисплей и адаптивная подвеска, а цена превышает 9 миллионов рублей.

Volkswagen Tiguan

Примерно такая же стоимость – 9,1 миллиона рублей – у дизельного Tiguan R-Line с 193 л.с. и полным приводом. Оба автомобиля стоят в два раза дороже, чем рамный Haval H9 или крупный Geely Monjaro.

Интерьер Volkswagen Tiguan

Более доступный вариант – Tiguan с бензиновым двигателем 1.5 TSI мощностью 150 л.с., укомплектованный роботизированной трансмиссией и передним приводом, предлагается от 6 миллионов рублей.

В его оснащении находятся кожаный салон, медиасистема с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также различные системы помощи водителю. Также в Россию отправляется удлиненный кроссовер Allspace с тремя рядами сидений, цена которого составляет около 8,4 миллиона рублей.

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Источник: SpeedMe