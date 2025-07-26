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Volkswagen Tiguan скоро можно будет снова купить в России: уже известны цены

Volkswagen Tiguan будет предложен в РФ в разных версиях по цене от 6 млн рублей

В Россию направляется партия новых кроссоверов Volkswagen Tiguan третьего поколения.

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В модельном ряду будут представлены автомобили с различными силовыми установками, включая гибридные варианты. Цены на новые машины начинаются от 6 миллионов рублей.

Флагманская модель – гибридный Tiguan R-Line с мощностью в 204 л.с. и запасом хода на электротяге до 129 км. В комплекте с этим автомобилем идет панорамная крыша с люком, массаж сидений, проекционный дисплей и адаптивная подвеска, а цена превышает 9 миллионов рублей.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
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Примерно такая же стоимость – 9,1 миллиона рублей – у дизельного Tiguan R-Line с 193 л.с. и полным приводом. Оба автомобиля стоят в два раза дороже, чем рамный Haval H9 или крупный Geely Monjaro.

Интерьер Volkswagen Tiguan
Интерьер Volkswagen Tiguan

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Более доступный вариант – Tiguan с бензиновым двигателем 1.5 TSI мощностью 150 л.с., укомплектованный роботизированной трансмиссией и передним приводом, предлагается от 6 миллионов рублей.

В его оснащении находятся кожаный салон, медиасистема с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также различные системы помощи водителю. Также в Россию отправляется удлиненный кроссовер Allspace с тремя рядами сидений, цена которого составляет около 8,4 миллиона рублей.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 4
26.07.2025 
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+72