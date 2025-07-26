Заказывать машину из-за рубежа стало еще опаснее: появилась новая схема «развода»

ФТС предупредила о росте числа мошеннических схем при ввозе легковых автомобилей

Федеральная таможенная служба России сообщает о возрастающем количестве случаев мошенничества, связанных с ввозом легковых автомобилей из-за рубежа.

В пресс-службе ведомства отмечают, что нечистые на руку лица создают поддельные юридические лица или приобретают компании с хорошей налоговой репутацией, предлагая услуги по ввозу автомобилей по значительно заниженным ценам.

Мошенники заключают фиктивные договоры с гражданами и предлагают выбрать машины на популярных международных платформах. Затем они требуют оплату услуг и таможенных сборов на счета третьих лиц. После получения средств преступники прекращают общение, оставляя людей без автомобилей и денег.

ФТС предупредила об уголовной ответственности за такие действия и порекомендовала проверять информацию о компаниях в интернете, избегать переводов денег частным лицам и использовать только официальные реквизиты.

Также рекомендовано доверять заполнение деклараций исключительно надежным таможенным представителям и остерегаться предложений о «уникальных схемах» снижения пошлин, так как это является нарушением закона.

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Источник: ФТС России | ProТаможню