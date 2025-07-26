Тираж всего 10 экземпляров: представлен уникальный проект

Компания Larkin представила спорткар Feroxa на базе Aston Martin Vantage

Британская фирма Larkin анонсировала новый спортивный автомобиль Feroxa, который будет выпущен ограниченным тиражом – всего 10 экземпляров.

На первый взгляд может показаться, что это новая модель, но на самом деле она создана на основе спорткара Aston Martin Vantage, производившегося с 2005 по 2018 год.

Специалисты тюнинг-ателье сняли кузов Aston Martin и заменили его оригинальными углеродными панелями. По их расчетам, общий вес автомобиля не превысит 1300 кг.

Larkin Feroxa на базе Aston Martin Vantage

Как сообщает портал CarScoops, Feroxa унаследовал силовые установки от Vantage. Он будет представлен в двух вариантах: с 4,3-литровым атмосферным V8, мощность которого удалось увеличить до 420 лошадиных сил, и с V12, мощность которого составит 500 лошадей. Оба варианта будут оснащены механической коробкой передач и задним приводом.

Larkin Feroxa на базе Aston Martin Vantage

Разработкой новинки занимался Дуглас Ларкин, владелец компании Capture Point, специализирующейся на 3D-сканировании и проектировании. Прототип Feroxa был одобрен на недавнем Фестивале скорости в Гудвуде. О цене новинки пока ничего не известно, но с учетом ручной сборки и ограниченного тиража можно предположить, что стоимость будет выше, чем у стандартного Vantage.

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Источник: Российская газета