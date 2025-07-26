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За такую перевозку детей в машине теперь грозит серьезная ответственность

С 26 июля 2025 года в России вводятся новые правила перевозки детей в авто

С 26 июля 2025 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся перевозки детей в автомобилях.

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В соответствии с изменениями в Правилах дорожного движения, теперь запрещается перевозить детей без использования специальной детской удерживающей системы, соответствующей стандартам Организации Объединенных Наций № 44 и № 129.

Эти системы должны быть оборудованы специальными креплениями для установки в автомобиле, а также иметь ограничители и страховочные ремни.

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Если при перевозке детей не используется такая система, или же она заменена несертифицированным адаптером, водители будут считаться нарушителями правил дорожного движения.

Для обычных водителей штраф за это нарушение может составить до 3 000 рублей. Что касается таксистов, отсутствие соответствующего устройства может привести к уголовной ответственности.

Источник: Парламентская газета

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Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 20
26.07.2025 
Фото:freepik / freepik
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