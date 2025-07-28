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Сложный ремонт вместо ТО: почему старые машины «копят» проблемы

Эксперты отмечают, что старение автопарка приводит к росту сложных ремонтов

Исследование российского автопарка показало снижение среднего пробега автомобилей и увеличение числа обращений на СТО, а также затратных ремонтов.

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Продажи новых легковых автомобилей снизились из-за роста цен и меньшей доступности современных моделей. По данным Минпромторга, в июне было реализовано 89,6 тысячи машин, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а в мае падение составило 28%.

Доля автомобилей с пробегом на рынке возрастает. Согласно данным международной сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze, к 2024 году средний возраст легковых автомобилей увеличится до 11,6 года, в то время как в 2019 году он составлял около 9,7 года. Это влияет на характер обращения автовладельцев в сервисы: они стараются беречь свои старые машины и реже ездят на них. При этом водители откладывают значительные ремонты, что создает отложенный спрос на услуги.

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ТЕСТ МАСЕЛ

Старение автопарка ведет к росту числа сложных ремонтов, доля которых относительно технического обслуживания выросла с 2018 года и достигла рекордных значений. В 2025 году техническое обслуживание составило всего 27%, а специфические ремонты – 73%. Это явление вызвано не только увеличением количества старых автомобилей, но и усложнением электронных систем в современных моделях. Проблемы в электронных системах требуют быстрого обращения в сервис для диагностики и устранения ошибок, причем ситуация на российском рынке схожа с Европой, США и Китаем. Цифровизация автомобилей приводит к тому, что причиной поездки в сервис становится какая-то особенная проблема, а обслуживание производят уже заодно.

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Эксперты предупреждают о рисках, связанных с самостоятельной покупкой запчастей, так как сложно проверить их подлинность и качество установки. Таким образом, такой подход может создать ложное ощущение экономии, однако с улучшением экономической ситуации ожидается снижение статистики самостоятельных ремонтов.

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Источник: РИА Новости

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
28.07.2025 
Фото:Depositphotos
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