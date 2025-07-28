Регионам рекомендовали перенять опыт Москвы по созданию платных парковок

Минтранс опубликовал рекомендации по организации парковок в регионах РФ

Минтранс России опубликовал рекомендации для городов и муниципалитетов страны касательно создания и эксплуатации парковочных пространств.

В ведомстве предлагают заимствовать московский опыт и внедрить в регионах возможность оплаты парковок через смартфоны, а также систему резидентских разрешений для местных жителей и для определенных категорий граждан, таких как сироты, беременные женщины и участники боевых действий.

Кроме того, городам и муниципалитетам рекомендовано разработать десятилетние планы по развитию парковочных пространств, направленные на борьбу с загрязнением воздуха и пробками.

В дальнейшем после этих рекомендаций предположительно будут внесены изменения в федеральные законы и Правила дорожного движения, а также расширятся полномочия регионов в области контроля за парковками.

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Источник: «Коммерсантъ»