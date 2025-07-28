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Федеральная трасса А-149: новые зоны отдыха для туристов

На трассе А-149 Адлер — Красная Поляна обустроят две новые площадки для отдыха

ФКУ Упрдор «Черноморье» подписало контракт на создание двух зон отдыха вдоль федеральной трассы А-149.

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На 22-м километре трассы будет обустроена площадка для кратковременных остановок туристических автобусов.

Проект включает переходно-скоростную полосу и тротуар для безопасной высадки пассажиров, а также выполнение 300-метровой подпорной стены.

На 25-м километре трассы, в районе съезда к поселку Кепша, планируется организовать парковку для автобусов и легковых машин. Здесь будут огороженные тротуары, установлены скамейки и контейнеры для мусора, а также предусмотрены система освещения и зеленые газоны.

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После завершения работ зоны отдыха перейдут на содержание ФКУ «Черноморье».

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ продают редкий 8-сильный автомобиль 2025 г. в. по цене кроссовера.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ФКУ Упрдор «Черноморье»

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Ушакова Ирина
Фото:Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Количество просмотров 6
28.07.2025 
Фото:Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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