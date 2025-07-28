Надежность и выносливость: этот кроссовер пользуется большим спросом

«Автостат»: за два года было выпущено более 79 тысяч кроссоверов Belgee X50

Бренд Belgee подвел итоги двухлетнего серийного производства городского кроссовера X50, который стал первой и ключевой моделью в линейке марки.

За этот период на заводе СЗАО «Белджи» в Беларуси было произведено более 79 тысяч автомобилей.

В компании отметили, что кроссовер X50 сегодня занимает лидирующие позиции в своем сегменте и пользуется спросом как у частных клиентов, так и в корпоративных автопарках, в частности в такси и каршеринге.

Belgee X50

К основным факторам, способствующим стабильному спросу, относятся надежность, выносливость при интенсивной эксплуатации и доступность обслуживания.

Общий объем производства автомобилей Belgee за два года превысил 100 тысяч единиц. В России представлены два кроссовера: X50 с ценой от 2,48 до 2,69 млн рублей и X70 в диапазоне от 2,83 до 3,43 млн рублей. Также на производстве «Белджи» выпускается седан S50, который является ребрендингом Geely Emgrand и отличается повышенной локализацией компонентов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ продают редкий 8-сильный автомобиль 2025 г. в. по цене кроссовера.

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Источник: «Белджи»