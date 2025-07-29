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По этим признакам россияне определяют, что машина уже не новая

Авто.ру: для 36% владельцев машина перестает быть новой после выезда из салона

Опрос, проведенный Авто.ру среди более 1100 водителей, выявил различия в восприятии новизны между разными поколениями и опытом покупки.

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На фоне высокой стоимости новых автомобилей многие стали интересоваться почти новыми машинами, возрастом до двух лет, и с небольшим пробегом. С начала года просмотры таких объявлений возросли на 37%, а объем предложений увеличился на 61%.

Восприятие новизны зависит не только от пробега, но и от возраста владельца. Молодые автомобилисты чаще идут на компромиссы, тогда как более опытные водители придерживаются строгих рамок, считая новым автомобилем только тот, что вышел из салона и имеет пробег до 10 000 км.

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Почти 36% респондентов ответили, что автомобиль перестает для них быть новым сразу после выезда из дилерского центра. Однако больше четверти самых молодых автовладельцев, возрастом от 18 до 25 лет, продолжают считать свою машину новой на протяжении первых трех лет.

Пробег или возраст?

76% респондентов отметили пробег как главный критерий новизны. Более строго к этому относятся водители в возрасте 36-45 лет – среди них такие показатели составляют 81%. В то же время среди молодежи 18-25 лет лишь 65% учитывают пробег как первостепенный фактор. При этом 30% участников опроса считают, что автомобиль может оставаться новым даже с пробегом в 20 000 км, если он в отличном состоянии.

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Есть разногласия среди различных возрастных групп в отношении машин, которые использовались для тест-драйва или имели одного владельца. 72% водителей младше 35 лет готовы принять почти новую машину только в безупречном состоянии и с минимальным пробегом. В то же время среди респондентов старше 55 лет треть готовы считать новым более «возрастной» автомобиль, если подтверждено его регулярное обслуживание и нет признаков ремонта.

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 19
29.07.2025 
Фото:Depositphotos
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