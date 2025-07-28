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АВТОВАЗ раскрыл интересную особенность трансмиссии новой Lada Iskra

Тест-драйв новинки: Lada Iskra с самообучающимся вариатором

Вариатор, устанавливаемый на 106-сильные модели Lada Iskra наряду с «механикой», обладает функцией самообучения, подстраиваясь под стиль вождения водителя в процессе эксплуатации.

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Об этом сообщил главный инженер проекта Iskra Виталий Логинов во время тест-драйва автомобиля.

«Да, у нас в вариаторе расположен дополнительный блок управления. Конечно, он обучается относительно манеры вождения человека», – отметил он.

Отметим, что Lada Iskra оснащается вариатором CVT18, производимым в Китае, который имитирует шесть виртуальных передач. При разработке модели вариатор прошел адаптацию и перекалибровку, что позволило ему эффективно взаимодействовать с двигателем и обеспечивать слаженную работу как в городских условиях, так и на загородных маршрутах.

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Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ продают редкий 8-сильный автомобиль 2025 г. в. по цене кроссовера.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 23
28.07.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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