Рама, полный привод, 218 л. с.: внедорожник с японскими корнями заметно подешевел

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Цены на пикап Oting Palasso в России снизились на 150-240 тыс. рублей

В России значительно снизилась цена на китайский пикап-хардтоп Oting Palasso, у которого нет аналогов на отечественном рынке. В июле стоимость автомобиля снизилась на 150-240 тысяч рублей, что соответствует падению в 3,8-5,5% в зависимости от комплектации.

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Актуальные цены:

  • Комплектация «Стандарт» стоит 3 849 000 рублей, что на 150 000 рублей дешевле.
  • Комплектация «Делюкс» теперь оценена в 4 099 000 рублей, что является снижением на 240 000 рублей.

Кроме того, на период с 1 по 31 августа будут предложены прямые скидки в размере 300 тысяч рублей. С учетом этих акций фактическая цена базовой комплектации «Стандарт» с механической коробкой снижается до 3 549 000 рублей, а для топовой версии «Делюкс» с автоматической трансмиссией цена составит 3 799 000 рублей.

Oting Palasso
Oting Palasso
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ТЕСТ МАСЕЛ

Напомним, Oting Palasso поступил на российский рынок в конце июня текущего года. Этот рамный полноприводный пикап является адаптированной версией Nissan Navara, обладающей внушительным дорожным просветом в 21,5 см и габаритами 5277×1864×1989 мм.

Интерьер Oting Palasso
Интерьер Oting Palasso

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Двигатель у пикапа во всех версиях одинаковый – 2,0-литровый бензиновый турбомотор Mitsubishi 4K31 мощностью 218 л. с. и 360 Нм крутящего момента. В сочетании с ним работают восьмиступенчатый «автомат» ZF и жестко подключаемый полный привод типа Part-time, дополненный понижающей передачей и двумя блокировками дифференциалов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ продают редкий 8-сильный автомобиль 2025 г. в. по цене кроссовера.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
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«За рулем»
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28.07.2025 
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