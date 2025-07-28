#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дублер Щелковского шоссе построят в Подмосковье за 210 млрд рублей
28 июля
Дублер Щелковского шоссе построят в Подмосковье за 210 млрд рублей
Правительство Подмосковья и «Автодор» обсуждают...
Дилеры массово закрываются: что происходит с автомобильным рынком в РФ
28 июля
Дилеры массово закрываются: что происходит с автомобильным рынком в РФ
Автодилеры в РФ сокращают сеть: эксперты о...
Интерьер Tank 500
28 июля
Один из самых популярных в России внедорожников обзавелся дизельным двигателем
Tank 500 с дизельным двигателем дебютировал на...

Для экстремально сложных условий: новый российский вездеход увидел свет

Калужская компания «Биллис Гараж» представила вездеход МАКС

Компания «Биллис Гараж» из Воротынска, расположенная в Калужской области, представила свою новую разработку – вездеход МАКС, который предназначен для работы в сложных условиях бездорожья.

Вездеход МАКС
Вездеход МАКС

Рекомендуем
Надежный китайский автомобиль по цене от 1,5 млн — пройдет 300 000 км и больше!

Главной особенностью автомобиля является модульная конструкция, позволяющая создавать четыре разных модели на одной платформе.

В ассортимент входят пассажирский вариант «Командор», трехосный «Дискавери», утилитарный пикап и открытая модель «Круиз».

Каждая из этих модификаций оптимизирована для выполнения различных задач, включая транспортировку людей и грузов.

Вездеход МАКС
Вездеход МАКС
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Использование шин низкого давления делает возможным перемещение вездехода по болотам, снегу и песку, минимально воздействуя на поверхность. Технические характеристики автомобиля будут представлены позже.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: billysgarage.ru

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:billysgarage.ru
Количество просмотров 13
28.07.2025 
Фото:billysgarage.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0