Дилеры массово закрываются: что происходит с автомобильным рынком в РФ

Автодилеры в РФ сокращают сеть: эксперты о причинах и последствиях

В России наблюдается массовое закрытие автодилеров. По итогам второго квартала 2025 года расторгнуто около 400 дилерских контрактов, затрагивающих как менее популярные бренды, так и лидеров на российском рынке.

Так, с апреля по июнь было подписано 209 новых контрактов, а расторгнуто – 382. Это привело к сокращению количества шоурумов на 183, что составляет 4%. В середине июня в стране функционировало 4 333 дилерских центра, занимающихся продажей и обслуживанием автомобилей.

Примечательно, что до начала этого года число автосалонов только росло. В первом квартале 2025 года было заключено свыше 200 новых контрактов, а наиболее активно развивались марки Xcite, Knewstar, Jaecoo и Omoda.

Эксперты связывают проблемы автодилеров с резким падением рынка. Многие дилеры, особенно те, кто представляет менее востребованные марки, испытывают нехватку покупателей, что отрицательно сказывается на их рентабельности.

Ренат Тюктеев, заместитель главы по продажам новых автомобилей АГ «Авилон», отмечает, что в Москве и Подмосковье проблемы усугубляются избыточным количеством дилерских центров, открытых без учета емкости рынка и прогнозов доходности. На стагнирующем рынке дилер, который продает менее 50 автомобилей в месяц, становится убыточным, а справиться с высокой ключевой ставкой при марже всего 6-7% могут только крупные, финансово устойчивые сети.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ продают редкий 8-сильный автомобиль 2025 г. в. по цене кроссовера.

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Источник: «Известия»