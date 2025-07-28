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Дилеры массово закрываются: что происходит с автомобильным рынком в РФ

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В России наблюдается массовое закрытие автодилеров. По итогам второго квартала 2025 года расторгнуто около 400 дилерских контрактов, затрагивающих как менее популярные бренды, так и лидеров на российском рынке.

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Так, с апреля по июнь было подписано 209 новых контрактов, а расторгнуто – 382. Это привело к сокращению количества шоурумов на 183, что составляет 4%. В середине июня в стране функционировало 4 333 дилерских центра, занимающихся продажей и обслуживанием автомобилей.

Примечательно, что до начала этого года число автосалонов только росло. В первом квартале 2025 года было заключено свыше 200 новых контрактов, а наиболее активно развивались марки Xcite, Knewstar, Jaecoo и Omoda.

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Эксперты связывают проблемы автодилеров с резким падением рынка. Многие дилеры, особенно те, кто представляет менее востребованные марки, испытывают нехватку покупателей, что отрицательно сказывается на их рентабельности.

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Ренат Тюктеев, заместитель главы по продажам новых автомобилей АГ «Авилон», отмечает, что в Москве и Подмосковье проблемы усугубляются избыточным количеством дилерских центров, открытых без учета емкости рынка и прогнозов доходности. На стагнирующем рынке дилер, который продает менее 50 автомобилей в месяц, становится убыточным, а справиться с высокой ключевой ставкой при марже всего 6-7% могут только крупные, финансово устойчивые сети.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ продают редкий 8-сильный автомобиль 2025 г. в. по цене кроссовера.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9
28.07.2025 
Фото:Depositphotos
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