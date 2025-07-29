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Российский бренд презентовал новый мотоцикл с коляской

Представлена новая версия мотоцикла Урал: Ural 500 с китайским двигателем

Производитель мотоциклов Урал представил анонс новой модели Ural 500, которая будет собираться в Китае с использованием двигателя Zonsen с жидкостным охлаждением объемом 446 куб. см.

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Изготовление осуществит доверенный партнер компании – производственная фирма Yingang.

Разработчики утверждают, что новый мотоцикл будет менее тяжелым и более маневренным, чем предыдущие версии. Также подчеркивается участие российских инженеров в его создании.

Ожидаемая цена Ural 500 не должна превышать 15 тысяч долларов (примерно 1,2 миллиона рублей). Сертификация модели запланирована на III квартал 2025 года, а выход на рынок предполагается в конце I квартала 2026 года.

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ТЕСТ МАСЕЛ
Ural 500
Ural 500

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ продают редкий 8-сильный автомобиль 2025 г. в. по цене кроссовера.

Источник: Ural

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Ушакова Ирина
Фото:Урал
Количество просмотров 7
29.07.2025 
Фото:Урал
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