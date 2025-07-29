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Продажи новых авто подскочили в России

«Автостат»: продажи новых легковых автомобилей в РФ за неделю выросли на 10%

С 21 по 27 июля 2025 года в России было реализовано около 27 тысяч новых легковых автомобилей. Этот показатель на 10% превышает цифры предыдущей недели, однако на 15% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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Специалисты также отмечают рост продаж легких коммерческих автомобилей (LCV) и средних грузовиков (MCV). В частности, продажи LCV увеличились на 1% и составили 1525 единиц, но это на 18% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Что касается среднетоннажных грузовиков, за отчетную неделю было реализовано 220 единиц, что на 13% больше по сравнению с предыдущей неделей, хотя это на 49% меньше, чем годом ранее.

В то же время у крупных грузовиков (HCV) и автобусов наблюдается спад в продажах. Например, реализация тяжелых грузовиков снизилась на 14%, до 624 единиц, что на 68% ниже, чем в прошлом году.

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Продажи автобусов составили 139 единиц, что на 9% меньше по сравнению с предыдущей неделей и на 58% ниже, чем в этом же периоде прошлого года.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
29.07.2025 
Фото:Depositphotos
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