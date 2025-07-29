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Выяснили, как водители относятся друг к другу на самом деле

Сбер: 77% автолюбителей ведут мысленные диалоги с другими участниками движения

Дорога – место, где ежедневно пересекаются тысячи незнакомцев, и каждый по-своему реагирует на соседей по потоку.

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По данным исследования Сбера и Rambler&Co, в котором участвовали 7000 автомобилистов, 65% водителей изначально настроены доброжелательно, но только если другие не провоцируют их агрессию. 27%, впрочем, заранее видят в окружающих источник стресса, а 8% остаются равнодушными.

Вежливость ценится, а агрессия все перечеркивает

Предсказуемое поведение в потоке вызывает симпатию у 26% опрошенных, а 22% уважают терпение к новичкам. Каждый пятый (19%) отмечает важность благодарности – мигания «аварийкой» или жестами. Помощь в сложных ситуациях (16%) и подсказки о неполадках (14%) тоже оставляют приятное впечатление.

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Однако любые позитивные эмоции перечеркивает агрессия (26%), нарушение ПДД (21%) и высокомерие (20%). Лишь 3% сохраняют доброжелательность в любых обстоятельствах.

Дружелюбие в действии

80% водителей стараются быть вежливыми. Чаще всего это проявляется в том, чтобы пропустить спешащего (40%) или предупредить об опасности миганием фар (24%). Некоторые помогают с ремонтом (6%), подсказывают маршрут (3%) или даже вызывают помощь при ДТП (3%).

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Чувство «дорожного единства» чаще всего возникает, когда кто-то уступает дорогу (32%), а также в пробках (13%) или при встрече «коллег» на одинаковых машинах (7%).

Мысленные диалоги и реальное общение

77% водителей признались, что ведут внутренние монологи с другими участниками движения: просят ускориться (13%), возмущаются пробкой (13%) или даже мысленно здороваются с попутчиками (9%). В реальности общение чаще всего сводится к сигналам фарами (33%) и жестам (29%). Лишь 9% решаются на словесный контакт, а 25% предпочитают молчать.

Вывод

Дорога – это не просто поток машин, а сложное социальное пространство, где эмоции, вежливость и даже юмор создают незримую связь между незнакомцами. И хотя агрессия встречается часто, большинство водителей все же склонны к позитиву – пусть даже выраженной лишь в мимолетном жесте или мысленной реплике.

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepic,diller
Количество просмотров 9
29.07.2025 
Фото:freepik / freepic,diller
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