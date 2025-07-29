Почему россияне массово бросают СТО и сами лезут под капот

«Известия»: цены на автосервисе выросли на 30%, клиенты уходят в гаражи

За год стоимость обслуживания автомобилей в России выросла в среднем на 30%. Регулировка схода-развала подорожала на 45%, шиномонтаж – на 16%, а мойка – на 25%.

Основные причины – подорожание запчастей, оборудования и нехватка квалифицированных кадров. Владельцы автосервисов отмечают, что особенно сильно выросли цены на сложные работы, требующие профессионального оборудования, такие как диагностика и настройка углов колес.

Рост цен затронул все регионы. В Москве сход-развал теперь стоит в среднем 3535 рублей (+33%), а в целом по стране – 2427 рублей (+45%). Шиномонтаж подорожал до 784 рублей в столице и до 549 рублей по России. Выросли и другие расходы автовладельцев: бензин АИ-92 прибавил 10%, а каско — 8%. Некоторые СТО подняли стоимость нормо-часа на 40%, что сделало обслуживание менее доступным для массового сегмента.

Главная причина роста цен – кадровый дефицит и инфляция. Чтобы удержать механиков, сервисы повышают зарплаты на 15–20%, а эти затраты перекладываются на клиентов. Кроме того, дорожает аренда, оборудование и энергоносители. Дополнительным фактором стало введение оборотного НДС для малого и среднего бизнеса, что увеличило налоговую нагрузку в 2–2,5 раза.

Из-за высоких цен автовладельцы все чаще отказываются от официальных СТО в пользу гаражных мастерских или самостоятельного ремонта. Эксперты отмечают, что для многих обслуживание в сервисе становится неоправданно дорогим – проще купить инструменты и делать часть работ самому.

Рынок автосервисов ждут перемены: к концу года прогнозируется сокращение числа СТО и рост числа «гаражных» мастерских. Клиенты будут искать более дешевые варианты, а бизнес будет адаптироваться к новым условиям, предлагая бюджетные услуги или уходя в «теневой» сектор, полагают специалисты.

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Источник: «Известия»