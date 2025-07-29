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В Краснодаре стартовало строительство крупнейшей дорожной развязки

Началось строительство двухуровневой развязки на Тихорецкой в Краснодаре

В Краснодаре стартовали работы по созданию двухуровневой транспортной развязки в районе пересечения улиц Тихорецкой, Володарского и Шевченко. Проект включает в себя строительство первого в городе путепровода с Т-образным перекрестком, которое должно быть завершено к 2028 году.

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В рамках проекта будут возведены два путепровода: один обеспечит прямое соединение между улицами Тихорецкой и Володарского, а другой – съезд с Тихорецкой на улицу Шевченко. В настоящее время на строительной площадке идет монтаж временных конструкций и подвоз необходимой техники.

Согласно данным Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, в ходе работ будет снесено 1124 зеленых насаждения. На компенсационные мероприятия выделено около 93 млн рублей. Начальник отдела строительного контроля Центра Руслан Овсянников подчеркнул, что подрядной организации поручено сохранить те деревья, которые не будут мешать проведению работ.

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Источник: «Краснодарские Известия»

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Фото:Сергей Коньков/ТАСС
Количество просмотров 9
29.07.2025 
Фото:Сергей Коньков/ТАСС
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