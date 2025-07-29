Известный мировой бренд выпустит новые кроссовер и внедорожник: что известно

Бренд Jaecoo выведет на мировой рынок кроссоверы J3 и J10

В 2026 году под брендом Jaecoo будут представлены две новые модели. Они получат названия J3 и J10.

Jaecoo J3 представляет собой кроссовер с длиной кузова около 4,3 метра, который, по мнению представителей компании, отлично подходит для ежедневных поездок.

Jaecoo J10 описали как «лучшее понимание бездорожья».

Ожидается, что его основой станет новый Chery Tiggo 9L, который дебютирует в апреле 2025 года. Пока о новинке нет больше подробностей.

Показ Jaecoo J3 и J10 запланирован на первую половину 2026 года. Ближайшей новинкой бренда для российского рынка станет компактный кроссовер Jaecoo J5.

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Источник: «Китайские автомобили»