В РФ предложили сделать бесплатный проезд по платникам для российских машин

Юрист Ольшанский: владельцам отечественных авто нужны бесплатные дороги и парковки

Владельцы автомобилей отечественного производства должны получить дополнительные льготы, среди которых бесплатный проезд по платным трассам, заявил вице-президент Движения автомобилистов России и почетный адвокат РФ Леонид Ольшанский.

По его мнению, льготы и скидки должны быть комплексными.

«Бесплатный проезд по платным дорогам... далее – налог на машину российского производства должен быть минимальным. Также важно обеспечить полный доступ к запчастям, чтобы автомобилисты могли легко их приобрести на станциях ремонта или в магазинах», – отметил юрист.

Ольшанский также подчеркнул необходимость введения бесплатных парковок для владельцев российских авто, утверждая, что это может значительно увеличить количество покупателей отечественных машин.

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Источник: «Абзац»