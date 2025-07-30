Россиянам напомнили о немалом штрафе, который можно получить неожиданно

Лев Воропаев напомнил о штрафе в 2000 рублей за несообщение в ГАИ о переезде

Российским автовладельцам может грозить штраф в размере до двух тысяч рублей за несвоевременное уведомление Госавтоинспекции о смене места регистрации. Об этом напомнил автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, владельцы автомобилей обязаны сообщать в ГАИ об изменении регистрационного адреса в течение десяти дней.

За несоблюдение этого правила предусмотрена административная ответственность по статье 19.22 КоАП РФ – штраф от 1,5 до 2 тыс. рублей. Однако Воропаев отметил, что данная практика применяется довольно редко.

Эксперт также отметил, что данная обязательность часто возникает в контексте, когда водители обжалуют штрафы, зафиксированные камерами. Некоторые из них утверждают, что не получили уведомление из-за переезда.

Тем не менее, суды в таких ситуациях подчеркивают обязанность своевременно уведомить ГАИ о смене адреса, куда направляются все документы. В результате восстановить срок подачи жалобы зачастую оказывается невозможно.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Газета.Ru