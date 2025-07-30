Нелегальных таксистов в аэропортах Подмосковья ждут солидные штрафы
В Подмосковье ужесточают контроль за нелегальными перевозчиками, работающими в аэропортах.
На 116-м заседании Мособлдумы приняли решение ввести административные штрафы за предложение такси вне специально оборудованных зон. Поправки внесут в Кодекс Московской области об административных правонарушениях.
Как пояснила заместитель министра транспорта региона Евгения Каретникова, новая норма запрещает водителям такси предлагать услуги в аэропортах, кроме официально отведённых мест. Нарушителям грозят штрафы: 5 тысяч рублей для частных лиц, 20 тысяч – для должностных и 50 тысяч — для юридических.
Эти меры коснутся всех крупных аэропортов области – Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, закон направлен против навязчивых таксистов, которые перехватывают пассажиров прямо в терминалах.
Путешественникам рекомендуют пользоваться официальными стойками заказа или мобильными приложениями агрегаторов – это гарантирует безопасность и прозрачность сделки.
Контролировать соблюдение новых правил будут инспекторы министерства транспорта Подмосковья.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: РИА Новости