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Нелегальных таксистов в аэропортах Подмосковья ждут солидные штрафы

В Московской области внедряют штрафы для нелегальных таксистов в аэропортах

В Подмосковье ужесточают контроль за нелегальными перевозчиками, работающими в аэропортах.

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На 116-м заседании Мособлдумы приняли решение ввести административные штрафы за предложение такси вне специально оборудованных зон. Поправки внесут в Кодекс Московской области об административных правонарушениях.

Как пояснила заместитель министра транспорта региона Евгения Каретникова, новая норма запрещает водителям такси предлагать услуги в аэропортах, кроме официально отведённых мест. Нарушителям грозят штрафы: 5 тысяч рублей для частных лиц, 20 тысяч – для должностных и 50 тысяч — для юридических.

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Эти меры коснутся всех крупных аэропортов области – Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, закон направлен против навязчивых таксистов, которые перехватывают пассажиров прямо в терминалах.

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Путешественникам рекомендуют пользоваться официальными стойками заказа или мобильными приложениями агрегаторов – это гарантирует безопасность и прозрачность сделки.

Контролировать соблюдение новых правил будут инспекторы министерства транспорта Подмосковья.

Источник: РИА Новости

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 4
30.07.2025 
Фото:Unsplash
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