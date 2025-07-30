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Сапсерферы затруднят движение в центре Петербурга

В центре Петербурга перекроют ряд улиц из-за фестиваля «Фонтанка SUP»

В предстоящие выходные в Санкт-Петербурге пройдет юбилейный международный фестиваль сап-серфинга «Фонтанка SUP».

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В этой связи с 17:00 31 июля до 7:00 3 августа будет введено ограничение на движение транспорта по нескольким центральным улицам, сообщает комитет по транспорту.

Закроются следующие участки: набережная Мойки от набережной Лебяжьей Канавки до Аптекарского переулка, проезд вдоль Марсова Поля, Царицынский проезд и Аптекарский переулок в сторону Миллионной улицы. Остановка транспорта также будет запрещена 31 июля с 00:00 до 23:59 на указанных участках.

Фестиваль будет проходить 2 августа, в 2025 году он будет уже десятым по счету.

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Ранее «За рулем» перечислил пять очень динамичных серийных автомобилей из 90-х.

Источник: Комитет по транспорту Петербурга

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Фото:Андрей Чепакин/ТАСС
30.07.2025 
Фото:Андрей Чепакин/ТАСС
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