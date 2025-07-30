Toyota установила новый исторический рекорд на мировом рынке

Мировое производство Toyota за 6 мес. 2025 года выросло на 5,8% – до 4,9 млн единиц

Компания Toyota объявила о рекордных показателях мирового производства и продаж за первые шесть месяцев текущего года, что стало возможным благодаря высокому спросу на таких рынках, как Северная Америка, Япония и Китай.

За период с января по июнь мировой объем продаж крупнейшего автопроизводителя увеличился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 5,1 млн автомобилей, главным образом благодаря популярности гибридных моделей, которые составили около 43% от общего объема продаж.

Мировое производство автомобилей Toyota выросло на 5,8% и достигло 4,9 млн единиц.

В июне продажи увеличились на 1,7%, составив 867 906 автомобилей, а производство возросло на 7,4%, до 854 565 автомобилей. В статистике учтены также автомобили премиального бренда Lexus.

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Источник: Reuters