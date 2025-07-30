Так будет выглядеть новый Паджеро: опубликованы первые изображения

Mitsubishi начала испытания нового поколения внедорожника Pajero

Компанией Mitsubishi уже начаты дорожные испытания нового внедорожника Pajero (на некоторых рынках он называется Montero).

На основе шпионских фотографий ресурс Carscoops создал качественные рендеры. Прототип, проходящий испытания в жарком климате, демонстрирует почти готовые к серийному производству кузовные панели и осветительное оборудование.

Многочисленные снимки позволяют увидеть ключевые особенности внешнего дизайна автомобиля. Он обладает высоким, угловатым силуэтом и вертикальной передней частью, что соответствует традициям классических внедорожников.

Mitsubishi Pajero

Передняя часть автомобиля выделяется вертикально размещенными светодиодными дневными ходовыми огнями, широкой решеткой радиатора и крупной защитной пластиной. Задняя часть модели напоминает новый Nissan Patrol.

Информация о платформе нового Pajero вызывает споры. Одни источники указывают на использование платформы от Outlander (универсальная платформа CMF-C/D), в то время как другие говорят о традиционной рамной конструкции от Nissan Patrol или платформе от пикапа Mitsubishi L200/Triton.

Судя по шпионским снимкам, пропорции прототипа отличаются от предыдущих тестовых образцов Pajero Sport: он больше напоминает Outlander, однако с более коротким передним свесом и вертикальным лобовым стеклом.

Mitsubishi Pajero

Выбор платформы будет влиять на линейку двигателей. Версия, основанная на Outlander, может получить гибридную установку с мощностью 302 л.с., тогда как рамный Pajero на платформе Triton, скорее всего, оснастят 2,4-литровым турбодизелем мощностью до 201 л.с. с возможной последующей электрификацией. Наименее вероятным считается вариант с платформой от Patrol и его мощным битурбированным V6 на 316 л.с. Официальная премьера нового Mitsubishi Pajero ожидается в конце 2025 года.

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Источник: Carscoops