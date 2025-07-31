Инспекторов ГАИ хотят наказывать за неправомерные штрафы

В ГД РФ предложили ввести наказание за незаконные штрафы с дорожных камер

В Государственной Думе предложили ввести административную ответственность для инспекторов, выписывающих неправомерные штрафы с дорожных камер. Депутат Ярослав Нилов (ЛДПР) направил такую инициативу на заключение Правительства.

Законопроект предполагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, добавляя новую статью 12.35.1 в главу 12. Предлагается установить административную ответственность для должностных лиц за незаконное привлечение владельца транспортного средства к административной ответственности, определив соответствующий штраф.

Автор инициативы предложил наказывать инспекторов ГАИ суммой штрафа, который они ошибочно назначили водителю, если этот штраф составляет не менее 5 тысяч рублей и на изображениях с камер четко видно, что нарушение не произошло. Например, когда камера фиксирует чужой автомобиль, машина находится на эвакуаторе или нарушение вызвано тенью от другого транспорта.

Также отмечается, что автовладельцы часто получают постановления с видео, которые не соответствуют действительности, и в большинстве случаев должностные лица подписывают такие постановления, зная, что многие водители не будут их оспаривать и просто оплатят штраф.

По мнению Нилова, принятие данного законопроекта поможет защитить права автомобилистов, повысит дисциплину среди должностных лиц и сократит количество необоснованных штрафов.

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Источник: РИА «Новости»