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Инспекторов ГАИ хотят наказывать за неправомерные штрафы

В ГД РФ предложили ввести наказание за незаконные штрафы с дорожных камер

В Государственной Думе предложили ввести административную ответственность для инспекторов, выписывающих неправомерные штрафы с дорожных камер. Депутат Ярослав Нилов (ЛДПР) направил такую инициативу на заключение Правительства.

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Законопроект предполагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, добавляя новую статью 12.35.1 в главу 12. Предлагается установить административную ответственность для должностных лиц за незаконное привлечение владельца транспортного средства к административной ответственности, определив соответствующий штраф.

Автор инициативы предложил наказывать инспекторов ГАИ суммой штрафа, который они ошибочно назначили водителю, если этот штраф составляет не менее 5 тысяч рублей и на изображениях с камер четко видно, что нарушение не произошло. Например, когда камера фиксирует чужой автомобиль, машина находится на эвакуаторе или нарушение вызвано тенью от другого транспорта.

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Также отмечается, что автовладельцы часто получают постановления с видео, которые не соответствуют действительности, и в большинстве случаев должностные лица подписывают такие постановления, зная, что многие водители не будут их оспаривать и просто оплатят штраф.

По мнению Нилова, принятие данного законопроекта поможет защитить права автомобилистов, повысит дисциплину среди должностных лиц и сократит количество необоснованных штрафов.

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Источник: РИА «Новости»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
31.07.2025 
Фото:Depositphotos
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