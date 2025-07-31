Китайский автогигант показал новый кроссовер: он появится и в России
1 августа компания Chery представит новый кроссовер iCar V27 в Дубае. Накануне премьеры стали доступны официальные фотографии автомобиля.
На снимках V27 показан в камуфляжной пленке с надписью «Born to Play». Несмотря на маскировку, можно рассмотреть его пропорции и «ангельские глазки» – круглые светодиодные дневные ходовые огни.
На одной из фотографий iCar V27 находится в бетонном водосточном канале, что намекает на его хорошую геометрическую проходимость, а на другой – в небольшом ручейке, подчеркивая способность преодолевать брод.
Предполагаемые габариты кроссовера схожи с Land Cruiser 250: длина около 4,9 метра и колесная база примерно 2,85 метра.
Официально заявлено, что новинка будет оснащена последовательной гибридной установкой, где двигатели внутреннего сгорания будут выполнять роль генератора.
Целевая аудитория новинки iCaur находится, в том числе, за пределами КНР. Тем не менее, первым рынком станет внутренний: в Китае продажи стартуют в 2025 году. Предполагаемые цены – от 200 до 250 тысяч юаней (2,26-2,83 млн рублей).
В Россию поставки стартуют в 2026 году, поскольку наша страна входит в десятку приоритетных.
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Источник: «Китайские автомобили», Carnewschina