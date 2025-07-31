Автобизнес: почему дилеры закрывают салоны и ищут новые пути

Эксперты прогнозируют сокращение 10-15% автосалонов до конца года

Российский авторынок продолжает сжиматься, вынуждая дилеров сокращать издержки и пересматривать бизнес-модели.

Компании массово закрывают нерентабельные точки, отказываются от непопулярных брендов и переключаются на прибыльные направления. Оптимизация затронула все сегменты от массовых марок до премиума и люкса. Например, в «Москва-Сити» уже закрылся салон Lamborghini, а сеть «КлючАвто» сократила число контрактов с 90 до 36 за полгода.

Классическая схема «купил – перепродал» теряет актуальность из-за волатильности курса и экономической нестабильности. Вместо этого компании развивают цифровые сервисы, как «Рольф», который активно продвигает онлайн-продажи подержанных авто.

Растущая конкуренция и давление новых игроков – онлайн-ритейлеров и мультибрендовых салонов – ускоряют трансформацию рынка. Если летом дилеры еще надеялись на восстановление спроса, то сейчас многие задумываются о перепрофилировании площадей.

Эксперты ожидают дальнейшего сокращения дилерских сетей, особенно в крупных городах, где высоки арендные затраты, а спрос на некоторые модели низок.

По оценкам аналитиков, до конца года может исчезнуть 10-15% автосалонов, а рынок ждет волна банкротств и поглощений.

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Источник: «Коммерсант»