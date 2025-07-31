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С ними не хотят расставаться: эти машины реже всего меняют владельцев в России

«Автотека»: дольше всего в собственности находятся автомобили Suzuki

Согласно исследованию, проведенному экспертами «Автотеки», россияне дольше всего остаются владельцами автомобилей марки Suzuki, средний срок владения которыми составляет 5,8 года. Анализ касался автомобилей не старше 20 лет, реализуемых на платформе «Авито Авто» в 2025 году. В среднем автомобили в стране остаются у одного владельца чуть менее пяти лет.

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В пятерку лидеров по длительности владения также попали автомобили марок Great Wall (5,6 года), Honda (5,4 года), Daewoo (5,4 года) и Mitsubishi (5,4 года).

Что касается моделей, то наибольшее время владеют ГАЗ-31105 Волга, которая находится в собственности 7,1 года. Машины Lada 2107 и модели «четверка» (2104) и «пятерка» (2105) меняют владельца через 6,7 года. Также в список попали Ford Fusion (6,2 года), УАЗ Hunter (шесть лет) и Lada 2111 (6 лет).

В десятку популярных моделей, которые россияне долго держат, входят также Suzuki Grand Vitara, Lada 2115, Suzuki SX4, Toyota Avensis и Nissan Note.

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Наиболее быстро автомобили меняют владельцы Haval, у которых срок владения составляет в среднем 2,5 года. Geely и BMW россияне владеют в среднем 3,7 года. Среди популярных моделей чаще всего расстаются с Lada Niva Legend, Omoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max, срок владения которыми составляет 1,5–1,7 года.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
31.07.2025 
Фото:Depositphotos
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