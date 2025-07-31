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Названы главные конкуренты новейшего отечественного минивэна

Олег Сережников: Sollers SP7 будет конкурировать с GAC M8, Hongqi HQ9 и WEY 80

Новый минивэн Sollers SP7 будет составлять конкуренцию китайским премиальным минивэнам, таким как GAC M8, Hongqi HQ9 и WEY 80.

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Об этом сообщил директор «АВИЛОН Sollers» Олег Сережников в интервью агентству «Автостат». Основными преимуществами новинки будут более низкая цена и статус российского производства.

Согласно предоставленным данным, цена Sollers SP7 будет варьироваться от 5 до 6,5 миллионов рублей. Олег Сережников отметил, что большую часть продаж, примерно 90%, займет 7-местная версия, в то время как 4-местное бизнес-купе будет менее востребовано, его доля не превысит 10%.

Sollers SP7
Sollers SP7
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Прогнозируемый годовой объем реализаций Sollers SP7 составляет от 1 до 1,2 тысячи автомобилей, что, в условиях стагнации рынка в 2025 году, можно считать оптимистичным.

Серийное производство минивэна Sollers SP7 началось на заводе группы «Соллерс» в Елабуге в июле, а продажи планируются на осень 2025 года. Автомобиль будет оснащен бензиновым двигателем мощностью 237 л.с. и 8-ступенчатой АКП.

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Доступны две версии модели: 7-местный полноразмерный минивэн и 4-местное бизнес-купе, а также планируется продажа различных конфигураций. Базовая комплектация включает 6 подушек безопасности, передовую мультимедийную систему, цифровую панель приборов и ряд других современных функций.

В 4-местном бизнес-купе будут предусмотрены улучшенные материалы отделки, высокая шумоизоляция и отдельная мультимедиасистема. Новинка также будет оснащена набором электронных ассистентов водителя, включая камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Sollers SP7
GAC M8
WEY 80
Hongqi HQ9

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:«За рулем» | фирмы-производители
Количество просмотров 9
31.07.2025 
Фото:«За рулем» | фирмы-производители
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