Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России предложили установить единые дни бесплатной парковки
31 июля
В России предложили установить единые дни бесплатной парковки
Депутат ГД Даванков предложил ввести единые дни...
Не угодить в лапы аферистов: что важно знать при покупке «параллельного» авто
31 июля
Не угодить в лапы аферистов: что важно знать при покупке «параллельного» авто
Эксперт Светлов назвал опасности при покупке...
Скидки на новые авто в России: что произошло к августу
31 июля
Скидки на новые авто в России: что произошло к августу
Автопроизводители объявили о новой волне...

ИИ обнаружил выбоины почти на 40 дорогах в Санкт-Петербурге

Нейросеть забраковала почти 40 территорий в Петербурге из-за дорожных ям

Специалисты ГАТИ ежедневно применяют восемь мобильных комплексов для контроля состояния городских и частных территорий. Эта система автоматически выявляет ямы, за которые предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Рекомендуем
Некитайский кроссовер по цене «китая» — 6 неожиданных вариантов

С начала агротехнического сезона нарушения были обнаружены на 11 участках частных владельцев и в 28 муниципальных округах: ямы и выбоины зафиксированы на покрытиях парков возле торговых центров, на автозаправках и во дворах.

Работники, отвечающие за поддержание состояния территорий, должны оперативно устранить все найденные недостатки. В течение четырех недель специалисты проверят все районы города, после чего повторят инспекцию. При отсутствии ремонта будут применены штрафные меры.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

С 2023 года нейросети помогают специалистам ГАТИ в выявлении ям и выбоин, что позволило в 2024 году в три раза увеличить объемы ремонта асфальта. По аналогии с городскими работниками, частные владельцы тоже начали использовать искусственный интеллект, что привело к уменьшению числа ям на их участках в два раза в 2025 году.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Новые госпошлины с 1 сентября 2025 года
МВД РФ против ужесточения правил допуска к вождению лиц старше 60 лет
Что там ещё придумали китайцы? Изучаем гаджеты для автомобилей

Ранее «За рулем» сообщал, что Лада Искра получит новый мощный мотор.

Источник: ГАТИ Санкт-Петербурга

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 9
31.07.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0