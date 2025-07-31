ИИ обнаружил выбоины почти на 40 дорогах в Санкт-Петербурге

Нейросеть забраковала почти 40 территорий в Петербурге из-за дорожных ям

Специалисты ГАТИ ежедневно применяют восемь мобильных комплексов для контроля состояния городских и частных территорий. Эта система автоматически выявляет ямы, за которые предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

С начала агротехнического сезона нарушения были обнаружены на 11 участках частных владельцев и в 28 муниципальных округах: ямы и выбоины зафиксированы на покрытиях парков возле торговых центров, на автозаправках и во дворах.

Работники, отвечающие за поддержание состояния территорий, должны оперативно устранить все найденные недостатки. В течение четырех недель специалисты проверят все районы города, после чего повторят инспекцию. При отсутствии ремонта будут применены штрафные меры.

С 2023 года нейросети помогают специалистам ГАТИ в выявлении ям и выбоин, что позволило в 2024 году в три раза увеличить объемы ремонта асфальта. По аналогии с городскими работниками, частные владельцы тоже начали использовать искусственный интеллект, что привело к уменьшению числа ям на их участках в два раза в 2025 году.

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Источник: ГАТИ Санкт-Петербурга