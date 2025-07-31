Японцы все-таки возродили легендарное купе: скоро старт продаж

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Спортивное купе Honda Prelude поступит в продажу в сентябре 2025 года

Компания Honda официально объявила о возрождении модели Prelude, запустив специальную тизерную страницу, посвященную гибридному спортивному купе, которое поступит в продажу в сентябре 2025 года.

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По информации от пресс-службы Honda, новый автомобиль ориентирован на повседневное использование, подчеркивая управляемость и экологичность.

Дизайн модели, возвращающейся после 24 лет отсутствия, вдохновлен планером: у нее вытянутый капот, плавные линии, низкий силуэт и скрытые дверные ручки. В экстерьере выделяется черная хромированная решётка радиатора, а фары имеют авиационную стилистику.

Honda Prelude
Honda Prelude
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ТЕСТ МАСЕЛ

Интерьер оформлен в контрастной бело-синей цветовой гамме, приборная панель украшена вышитым логотипом Prelude и выполнена из мягкого материала с плавными переходами. Водительское сиденье предназначено для активного вождения и обеспечивает хорошую боковую поддержку, в то время как пассажирское кресло акцентировано на комфорт. Среди особенностей также заявлены панорамное остекление, D-образное рулевое колесо и цифровая приборная панель, созданная специально для этой модели.

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Несмотря на спортивные амбиции, новый Prelude демонстрирует практичность: у него складывающиеся задние сиденья, широкий проем задней двери, ниша под полом багажника и крючки для фиксации вещей. Новый Prelude построен на широкой платформе с увеличенной колёсной базой и крупными колесами. Это будет первое гибридное поколение модели, оснащённое системой e:HEV.

Honda Prelude выпускалась с 1978 по 2001 год, за время своего существования она прошла через пять поколений и знаменита многими инновациями, включая электролюк, ABS и четырёхколесное рулевое управление (4WS).

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 10
31.07.2025 
Фото:Honda
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